Reiki in Krankenhäusern in den USA

Reiki ist Teil von Therapien der komplementären und alternativen Medizin und wird in Krankenhäusern auf der ganzen Welt eingesetzt. In vielen Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten werden immer mehr Gesundheitsexperten Reiki-Behandler. Durch Reiki verkürzen sie die Rehabilitationszeiten und verbessern den Krankenhausaufenthalt. Die stetig wachsende Zahl der Behandler umfasst Ärzte, Krankenschwestern, Psychologen, Psychotherapeuten und andere Angehörige der Gesundheitsberufe.

Hier eine (unvollständige) Liste mit Beispielen sowie Fotos aus Krankenhäusern in USA, England und Argentinien:

Memorial Sloan Kettering Cancer Center – New York

Das Krankenhaus bietet Reiki als Therapie auf Wunsch einzelnen Patienten an. Im Krankenhaus gibt es 6 Ärzte und 25 Krankenschwestern, die Reiki anwenden. Die Kurse wurden von Marilyn Vega durchgeführt, die auch Reiki-Behandlungen für Patienten anbietet, beispielsweise für Patienten mit Krebserkrankungen und bei Nierentransplantationen.

Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital – New York (Klinik für Augen, Ohren und Kehlkopfbehandlungen)

Marilyn Vega führt Reiki-Behandlungen in der Vor- und Nachsorge an Patienten mit allen Arten von Erkrankungen durch.

Women & Infants Hospital – Providence, Rhode Island

Reiki-Klinik in der Abteilung für Onkologie, verwaltet von Ava Wolf und Janet Wing.

Rhode Island State Nurse Verband

Führt Reiki-Ausbildungen für Krankenschwestern durch.

Tucson Medical Center (TMC) – Arizona

Seit 1995 Reiki-Behandlungen durch Freiwillige für bettlägerige Patienten. Reiki Anwendungen gab es zum ersten Mal in der Onkologie, anschließend nach und nach in anderen Abteilungen.

Portsmouth Regional Hospital – New Hampshire

Reiki wird systematisch als Service für die Patienten in der Chirurgie-Abteilung der Klinik angeboten, 20 Beschäftigte wurden in Reiki ausgebildet. Mehr als 400 Patienten erhielten seit 1997 eine Vor- oder Nachbehandlung.

California Pacific Medical Center – Northern California

Dies ist eines der größten Krankenhäuser in Kalifornien. Verwendet werden viele ergänzende Therapien, einschließlich Reiki. Es wird von zwei Ärzten, Dr. Mike Cantwell und Dr. Amy Saltzman erfolgreich angewendet. Die Warteliste umfasst oft mehr als 100 Patienten.

University of Michigan Medical School

Mary Lee Radka, eine Krankenschwester, koordiniert dort Reiki-Kurse für Krankenschwestern und Krankenhauspersonal. Reiki wird in diesem Krankenhaus unter anderem in der Notaufnahme eingesetzt.

Krankenhäuser in New England (USA)

Ein Gebiet, in dem mehr als ein Dutzend Krankenhäuser Reiki-Teams bilden und als ergänzende Pflege anwenden.

Columbian Presbyterian Medical Center – New York

Dr. Mehmet Oz, ein bekannte Herzchirurg, wird während Operationen am offenen Herzen und Herztransplantationen von Julie Motz (Reiki Behandlerin) unterstützt, mit exzellenten Ergebnissen in der postoperativen Phase.

Marin General Hospital – Marin, Kalifornien

Julie Motz (Reiki Behandlerin) hat Reiki bei Operationen (z.B. Mastektomie) mit guten Ergebnissen angewendet.

Albert Einstein Healtcare Network – Philadelphia

Führt wissenschaftliche Forschungen über die Wirksamkeit von Reiki bei fortgeschrittenen AIDS-Fällen durch.

Dana-Farber Cancer Institute – Boston

Ergänzende Behandlungen (CAM – Complementary and alternative medicine, englisch für Komplementär- und Alternativmedizin), einschließlich Reiki, wurden in die Behandlung von Krebs integriert.

