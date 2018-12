Reiki Magazin 1/2019: Heilende Energie

Reiki Magazin – die aktuelle Ausgabe 1/19 ist ab 3. Dezember 2018 erhältlich. „Reiki in Irakisch-Kurdistan”: 2013 entschieden sich Joop Pols und Nicolette Honsbeek, beide Mitglied der Freiwilligen-Organisation Reiki WorldWide (RWW), in den Nahen Osten zu reisen, um dort syrischen Flüchtlingen zu helfen. Zum damaligen Zeitpunkt befanden sich mehr als eine Million syrischer Kinder auf der Flucht vor dem Krieg in Syrien. Im Zuge ihrer Recherche entschieden sie sich, nach Kurdistan zu reisen, das im Nord-Irak liegt. Lies den spannenden Reisebericht von Nicolette Honsbeek – in der aktuellen Ausgabe des Reiki Magazins (1/19).

Weitere Themen in dieser Ausgabe sind:

„Den Menschen ein Freund sein …“ – Pater Anselm Grün im Interview, zu Themen rund um Reiki und Segen-geben, von Oliver Klatt

„Neue Wege mit Reiki?“ – Ein Pamphlet von René Vögtli

„Europäisches Reiki-Treffen in Genf“ – Die European Reiki Group (ERG) traf sich erstmalig, Angela Zellner war dabei und berichtet

Alles über den neuen „Reiki-Gedenkstein im Gersfelder Schlosspark“!

„Glück als Einstellung?!“ – Steffi Salchow über ihre Reise zum Glück, plus Interview mit Dr. Albert Kitzler

Die neue Kolumne von Janina Köck, zum Thema „Reiki bei Burnout & Depression“

„Reiki auf dem 1. Reha Symposium der BG Kliniken 2018“, ein Bericht von Angela Zellner

„Zu den Wurzeln des Reiki“ Eine Reise nach Japan, ein inspirierender Reisebericht von Volker Höh

„Nachgefragt!“ – Dagmar Richter im Kurz-Interview

„Der Gedenkstein für Mikao Usui, Teil 21“, von Dr. Mark Hosak

u.v.m.

Auszug aus dem Bericht über die Errichtung des Reiki-Gedenksteins im Gersfelder Schlosspark:

„Im Rahmen des Reiki-Festivals 2018 wurde am Freitag, dem 19. Oktober, der Reiki-Gedenkstein im Schlosspark Gersfeld eingeweiht. Dazu gab es eine feierliche Zeremonie in Anwesenheit der Festival-Teilnehmer/innen, und der diesjährige Festival-Gast, Don Alexander, fand berührende Worte. Seit 25 Jahren findet das Reiki-Festival in Gersfeld statt. Mit der Zeit wählten auch später gegründete Reiki-Verbände und -Vereine, so ProReiki – der Berufsverband e.V., der Reiki-Verband-Deutschland e.V. und die Reiki Alliance Deutschland e.V., Gersfeld als Veranstaltungsort für Treffen und Kongresse aus. Aufgrund der langjährigen guten, sich stets vertiefenden Zusammenarbeit mit den Reiki-Gruppierungen stiftete die Stadt Gersfeld in diesem Jahr den Reiki-Gedenkstein. …“

