Reiki Magazin – die aktuelle Ausgabe 2/17 ist ab sofort erhältlich: Mit einem aktuellen, bislang unveröffentlichten Artikel zum Thema „Reiki und Schulmedizin“: Reiki an der HELIOS Klinik Wesermarsch, in Nordenham, bei Bremerhaven. Dort wird Reiki für Mitarbeiter und Patienten angewendet … und es wird offen darüber berichtet! Lies den spannenden Artikel – in der aktuellen Ausgabe (2/17) des Reiki Magazins!

Außerdem in dieser Ausgabe:

„20 Jahre Reiki Magazin!“ – Rückschau und Ausblick von Oliver Klatt

„Reiki und das frühe Christentum“ – Artikel von Bernfried Mönkemeyer

„Jikiden Reiki-Kongress in Kyoto“ – Bericht von Sillke Kleemann

„Aussöhnung in der Reiki-Welt“ – Zum Film ‚Reconciliation’ von René Vögtli, mit Phyllis Furumoto

„Lasst uns die Welt heilen und ihren Schmerz auflösen!“ Die Botschaft von Michael Jackson, zum Buch ‚Make that Change’ von Sophia Pade und Armin Risi

„Den Lehrer wechseln?“ – Kolumne von Janina Köck

„Zur Meisterausbildung vor dem Hintergrund der Takata-Tradition …“ – Reflexionen von Robert N. Fueston

„Danke, Usui Sensei!“ – Einsichten von Nadine Viain

„Der Gedenkstein für Mikao Usui, Teil 14“ – Von Dr. Mark Hosak

Auszug aus dem Artikel „20 Jahre Reiki Magazin!“ von Oliver Klatt:

„Die Jahre seit 1997 waren 20 erfolgreiche Jahre, in denen das Reiki Magazin aus vollstem Herzen „am Puls von Reiki“ unterwegs war, dabei stets authentisch blieb und wichtige Reiki-Entwicklungen im deutschsprachigen Raum sowie auch international mitgestaltet hat. Und: Ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre, in denen das genau so weitergehen soll!

Wie war die Freude groß, als 2004 das Bundesverfassungsgericht den sogenannten „Heiler-Entscheid“ traf – und damit in Deutschland endlich das Geben von Reiki-Behandlungen in gewerblichem Rahmen für alle Reiki-Praktizierenden möglich wurde, ohne dass sie Arzt oder Heilpraktiker sein müssen. Das Reiki Magazin hat den damaligen Muster-Prozess, der vor allem vom Dachverband Geistiges Heilen auf den Weg gebracht und unterstützt wurde, durch alle Instanzen über Jahre hinweg tatkräftig unterstützt – im Dienste aller Reiki-Praktizierenden in Deutschland. Bis heute ist dies unser Selbstverständnis: ein Magazin zu machen für die Reiki-Gemeinschaft in Deutschland sowie vor allem in Österreich und der Schweiz – von Reiki-Praktizierenden für Reiki-Praktizierende! …“

