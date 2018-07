Reiki Magazin 3/18: Mit Reiki sein

Reiki Magazin – die aktuelle Ausgabe 3/18 ist ab 21. Juni 2018 erhältlich. Darin ein ausführlicher Artikel über ein Senioren- und Pflegeheim in Hamburg, das zu einer größeren Kette mit insgesamt über 120 Pflege- und Wohneinrichtungen in Deutschland gehört und wo nun auch in größerem Stil Reiki für die Senioren angeboten wird. Eine richtig gute Nachricht für „Reiki in Deutschland“ – unbedingt lesen!Weitere Themen in dieser Ausgabe sind:

Interview mit dem international bekannten Bestsellerautor William Paul Young (sein Roman „Die Hütte“ gehört zu den 75 erfolgreichsten Büchern aller Zeiten), von Oliver Klatt

„Mit Reiki beginnt ein Weg, der nie zu Ende geht …“, ein Porträt über die langjährige Reiki-Meisterin Judith Krishna Kloers, von Franziska Rudnick

die neue Kolumne von Janina Köck, zum Thema „ EU-Datenschutzgrundverordnung“

ein Essay von Stefan Kanev zum Thema „Lass Reiki dich begleiten!“

ein Artikel zum Thema „Reiki, Physik und Medizin“ von Patrick Grete (Auszug aus dem auf Reiki-Land.de in voller Länge veröffentlichten Artikel)

„Nachgefragt!“ – Frans Stiene im Kurz-Interview

„Reiki feiern“, über das Reiki-Festival in Gersfeld, von Melina Tobisch

„Der Gedenkstein für Mikao Usui, Teil 19“, von Dr. Mark Hosak

u.v.m.

Auszug aus der Kolumne von Janina Köck zum Thema „EU-DSGVO“:

„Schon in den letzten Tagen hatte ich begonnen mir zu überlegen, worüber ich in dieser Ausgabe schreiben könnte. Heute Nacht hab ich dann diesen Text quasi im Kopf geschrieben. Das Thema hat nicht direkt mit Reiki zu tun, aber es wird in den nächsten Monaten immer wichtiger werden, für uns alle. Die Buchstaben EU-DSGVO schwirren schon seit einigen Monaten durch meinen Kopf und meine Social-Media-Timlines. Da ich Heilpraktikerin bin, merke ich, wie auch hier die EU-DSGVO die Gemüter erhitzt und die verschiedenen Heilpraktikerverbände anfangen, Checklisten und Informationen zum Thema an ihre Mitglieder herauszugeben. Doch was bedeutet nun diese ominöse Anreihung von Buchstaben? …“

